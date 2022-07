3m : Abaissement des objectifs pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, 3M indique avoir mis à jour ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, 'afin de refléter l'impact de la vigueur du dollar ainsi que l'environnement macroéconomique incertain actuel'.



Le conglomérat anticipe désormais des revenus en baisse de 2,5 à 0,5% (et non plus en croissance de 1 à 4%), dont une croissance organique de 1,5 à 3,5% (et non plus de 2 à 5%), ainsi qu'un BPA ajusté entre 10,30 à 10,80 dollars (et non plus de 10,75 à 11,25 dollars).



Au deuxième trimestre, il a vu son BPA ajusté reculer de près de 10% à 2,48 dollars, pour des revenus en baisse de 3% à 8,7 milliards, mais avec une croissance organique de 1% malgré l'impact des confinements en Chine et la baisse de la demande de respirateurs jetables.



