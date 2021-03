2crsi : EdgeMode séduit par les serveurs haute performance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 2CRSi et EdgeMode, spécialiste américain des infrastructures d'extraction de cryptomonnaie et de calcul haute performance (HPC), annoncent la conclusion de premiers contrats marquant le début d'un partenariat à long terme sur les infrastructures de serveurs HPC.



Une première commande d'un montant total de 1 million de dollars avait été passée par EdgeMode en février 2021, suivie d'une seconde commande de 1,25 million de dollars en mars, qui sera livrée en avril 2021.



Afin de planifier le déploiement à court terme de capacités supplémentaires, EdgeMode a également fait part de son intention de commander une capacité de calcul supplémentaire significative qui sera fournie par 2CRSi au cours des six prochains mois.



Ces contrats marquent la première étape d'un partenariat stratégique qui verra EdgeMode et 2CRSi travailler étroitement afin de fournir des environnements de centres de données et des équipements HPC à la fois écologiques et économiquement rentables dans toute une série de secteurs en Amérique du Nord.





