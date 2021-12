2crsi : Bien orienté avec une commande d'EdgeMode

(CercleFinance.com) - 2CRSi gagne 3% après avoir reçu de la part d'EdgeMode, société technologique d'extraction de crypto-monnaies et de calcul haute performance (HPC), une nouvelle commande de capacité verte de calcul haute performance pour soutenir son expansion.



Cette commande supplémentaire de 1,5 million de dollars pour de nouveaux serveurs OCtoPus à haute efficacité énergétique, porte le total des commandes à plus de quatre millions de dollars, et confirme 2CRSi dans son rôle de partenaire technologique privilégié.



Les nouveaux équipements devant être livrés dans les prochaines semaines, avant la fin de l'exercice en cours (s'achevant le 28 février 2022), EdgeMode devrait figurer parmi les clients importants de 2CRSi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel