Worldline : Vers le retrait obligatoire des titres Ingenico

(CercleFinance.com) - Worldline indique qu'il procèdera le 19 novembre au retrait obligatoire des 2.576.195 actions (4,04% du capital et au plus 4,93% des droits de vote) et des 10.449 océanes (0,36% des océanes en circulation) Ingenico qui n'ont pas été apportées à son offre publique.



Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera versé aux prix de 123,10 euros par action et de 179 euros par océane. Les actions et océanes Ingenico seront radiées de la cote sur Euronext à Paris le 19 novembre.



