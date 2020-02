Worldline : Résultat net normalisé presque doublé en 2019

(CercleFinance.com) - Worldline publie un résultat net normalisé en progression de 94,8% à 301 millions d'euros au titre de 2019, soit 1,63 euro par action, et une marge d'EBO de 25,3% du chiffre d'affaires, en augmentation de 240 points de base sur une base comparable.



A périmètre constant et taux de change moyen, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2.381,6 millions d'euros, en croissance organique de 6,9% avec une accélération tout au long de l'année, à +7,3% au second semestre et +7,5% au quatrième trimestre.



Au regard de la priorité au développement, le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de dividende. Worldline anticipe pour 2020 une amélioration de la croissance organique, de la profitabilité et de la génération de trésorerie, en ligne avec le plan 2019-21.



