Worldline : Propose maintenant le paiement fractionné

(CercleFinance.com) - Worldline met à disposition le paiement fractionné sur les sites marchands grâce à un partenariat avec FLOA, spécialiste français des solutions de paiement sur web et mobile.



'FLOA fait le pari de simplifier l'accès aux services financiers pour qu'ils ne soient plus synonymes de freins ou de contraintes mais bien de solutions et d'opportunités', annonce le communique de Worldline.



Worldline a implémenté le paiement en 4 fois sur WL Sips qui concentre sur une seule plateforme les fonctions de paiement à distance sécurisé, de gestion des transactions, de remise en banque et de suivi pour les e-commerçants.



