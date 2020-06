Worldline : Placement obligataire pour un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Worldline annonce le placement de deux tranches obligataires seniors non garanties de 500 millions d'euros chacune : à trois ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 0,528%, et à sept ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 0,980%.



Le groupe de services transactionnels précise que cette émission contribuera au préfinancement du projet d'acquisition d'Ingenico et/ou à ses besoins de financement généraux. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin.



Il est prévu que les obligations soient notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de l'entreprise. Les obligations sont émises dans le cadre d'un programme EMTN récemment signé et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.



