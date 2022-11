Worldline : Partenariat d'Open Banking avec Neonomics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un accord de partenariat commercial d'Open Banking à long terme avec Neonomics en Europe.

Avec ce partenariat, Worldline va désormais étendre ses paiements 'compte à compte' et garantir l'agrégation des données dans les pays nordiques, dont la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande.



Neonomics bénéficiera pour sa part de la solide position de Worldline comme partenaire de choix de nombreuses entreprises leader dans leur secteur ainsi que de son important réseau d'Open Banking en Europe.



Le regroupement des deux entreprises permettra de fédérer près de 3500 établissements bancaires dans 22 pays à travers l'Europe.



'En conjuguant nos efforts, nous pouvons faire de l'Open Banking une offre paneuropéenne toujours plus large, contribuant à la rationalisation des paiements et permettant l'accès aux données de compte bancaire', a commenté Michael Steinbach, directeur de l'activité Services financierschez Worldline.





