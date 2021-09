Worldline : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Worldline tout en abaissant son objectif de cours de 85 à 83 euros, dans un point sur le groupe de solutions de paiements à l'approche de la saison des publications des troisièmes trimestres 2021.



Le bureau d'études considère que le derating découlant de la déception liée à l'absence de conclusion de la revue stratégique de la division terminaux est exagéré, et que la valorisation est redevenue très attractive.



Oddo abaisse toutefois ses prévisions de 2,8% en moyenne sur 2021/23 et se positionne juste à la guidance (croissance de 5%), pour tenir compte d'un risque de croissance plus limitée sur l'activité terminaux, pénalisée par la pénurie de semi-conducteurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.