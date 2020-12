(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré être passée, le 7 décembre, sous les 5% des droits de vote de Worldline et détenir indirectement 5,35% du capital et 4,72% des droits de vote, après augmentation du nombre total de droits de vote de Worldline.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel