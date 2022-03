Worldline : Invest Securities rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Worldline avec un objectif de cours rehaussé de 70 à 72 euros, estimant que le groupe de solutions de paiements 'est en train de redorer son blason en ce début d'année'.



'Après avoir annoncé la cession de l'activité terminaux à Apollo à un prix et avec un calendrier meilleurs que prévu, le groupe a dévoilé la semaine dernière des résultats 2021 rassurants et des guidances 2022 solides', souligne l'analyste.



'L'effort de communication financière (nouveaux KPI) est aussi à souligner', ajoute Invest Securities, qui laisse ses estimations quasi-inchangées et pointe une exposition à la zone Russie/Ukraine quasi-nulle.



