Worldline : Invest Securities ajuste sa cible après les -9%

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le fort recul du titre hier (-9%) est attribuable à la communication relative au devenir de l'activité Terminaux. Invest Securities confirme son opinion achat, avec un objectif ajusté à 96E (contre 98E).



' L'issue de la revue stratégique ne fait selon nous guère de doute et la réaction boursière pourrait finir de convaincre le management du bien-fondé d'une cession ' indique Invest Securities.



' Alors que les guidances 2021 sont réaffirmées après un S1 un peu plus faible que prévu, la dynamique doit nettement s'améliorer au S2, avec une croissance organique à 2 chiffres et une amélioration >+3pts de la marge d'EBITDA pro forma ' rajoute le bureau d'analyses.



