Worldline : Invest Securities abaisse sa cible, reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Malgré un objectif de cours abaissé de 80 à 70 euros en raison de l'impact de la hausse des taux sur son DCF, Invest Securities reste à 'achat' sur Worldline, sur fond d'une information du WSJ quant à la cession de l'activité terminaux à Apollo pour deux milliards d'euros.



Si elle se vérifiait, cette information constituerait selon lui surtout une bonne surprise sur la rapidité de l'exécution et 'Worldline deviendrait un pure player des services de paiement quasiment désendetté, ce qui lui ôterait toute contrainte dans sa stratégie M&A'.



'Cet élément, ainsi que la publication des résultats 2021 à venir (22 février), pourraient mettre fin au derating violent observé depuis l'été dernier', estime l'analyste en charge du groupe français de solutions de paiement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.