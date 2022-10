Worldline : Cession de la ligne d'activité TSS finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la finalisation de la cession de sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (TSS) aux fonds Apollo, telle qu'annoncée le 21 février dernier. Dorénavant, l'entreprise autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico.



Le groupe des services de paiement a apporté environ 85% des actions Ingenico aux fonds d'investissement gérés par Apollo, la cession d'environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier 2023, conformément au calendrier prévu.



La transaction, finalisée après son approbation par les autorités compétentes, simplifiera la structure du groupe et lui permettra de se concentrer davantage sur ses activités de services de paiement grâce au produit de cession.



Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d'environ 1,4 milliard d'euros et restera exposé à la création de valeur future d'Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard.



