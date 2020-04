Worldline : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Worldline s'adjuge 5,2% sur fond d'une initiation de suivi par Jefferies avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 73 euros, après une analyse approfondie du projet de fusion entre le fournisseur de solutions de paiements et son pair Ingenico.



Le broker y voit 'un changement d'étape dans le positionnement concurrentiel, l'entité combinée étant appelée à devenir le prestataire de services de paiement non bancaire dominant sur la plupart des marchés d'Europe de l'Ouest'.



