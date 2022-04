Worldline : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur Worldline, qu'il ramène de 100 à 70 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur la valeur suite à ce qu'il estime être de 'solides volumes de transaction' pour le premier trimestre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire juge que le spécialiste des paiements est en mesure de regagner la confiance des investisseurs à condition d'atteindre ses objectifs de croissance et d'amélioration des marges sur le second semestre.



Berenberg estime que Worldline va aussi devoir démontrer sa capacité à tirer parti de la reprise actuelle des transactions hors ligne, du marché du voyage et des opérations transfrontalières.



L'analyste justifie la réduction de son objectif de cours par la révision à la baisse de ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 sur fond de montée des coûts et du redressement plus lent que prévu des marges dans les solutions de paiement pour les institutions financières.



