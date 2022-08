Wolters kluwer : La réduction du capital est effective

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé mercredi avoir finalisé la réduction de son capital via l'annulation de cinq millions d'actions auto-détenues.



A la suite de cette opération, le capital social du spécialiste de l'information professionnelle s'établit à 257,52 millions d'actions, contre 262,2 millions d'actions jusqu'ici.



Le nombre d'actions en auto-contrôle passe de son côté à 3,71 millions de titres, soit un peu plus de 1,4% du capital, selon un avis transmis à l'autorité néerlandaise des marchés, l'AFM.



