Wolters kluwer : Acquisition de la société XCM Solutions

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société XCM Solutions, un fournisseur de solutions pour les cabinets fiscaux et comptables.



Wolters Kluwer North America a un partenariat stratégique de longue date avec XCM Solutions depuis 2006.



'Wolters Kluwer et XCM partagent une approche commune pour fournir des solutions innovantes, basées sur le cloud, qui stimulent la productivité des clients' indique le groupe.



Fondée en 2002, XCM est aujourd'hui au service de cabinets d'experts-comptables et de fiscalistes de toutes tailles aux États-Unis et au Canada.



XCM a enregistré un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros pour l'année civile 2019 (non audité).



La transaction valorise XCM Solutions à 136 millions d'euros. La transaction devrait être conclue dans les prochaines semaines, une fois que les conditions habituelles de clôture auront été remplies.



