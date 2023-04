Vopak : Nouvelle émission de dette

(CercleFinance.com) - Vopak annonce la signature d'accords pour une nouvelle émission de dettes représentant un montant équivalent à 400 millions d'euros, un financement qui sera versé vers la mi-juin et sera soumis aux conditions de finalisation usuelles.



Ce programme obligataire consiste en plusieurs tranches pour 225 millions de dollars et pour 193 millions d'euros en tout, à des taux d'intérêt annuels fixes moyens pondérés de respectivement 5,14% et 4,65%, et avec des maturités allant de cinq à dix ans.



Le groupe néerlandais de stockage par réservoirs précise que les recettes de cette opération sur le marché USPP (US Private Placement) serviront principalement au remboursement de dettes en circulation ou arrivant à maturité en 2023.



