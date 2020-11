Voltalia : Renforcement du complexe de Toco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de la centrale de stockage par batteries de Mana, d'une capacité de 10 mégawatts / 13,6 mégawattheures, qui vient renforcer le complexe de stockage de Toco, complexe entièrement développé par le groupe d'énergies renouvelables.



Situé en Guyane, le complexe de Toco est le plus grand système de stockage en France avec 12,6 mégawatts / 16,5 mégawattheures en exploitation et 0,5 mégawatts / 0,6 mégawattheures en construction dans le cadre d'un deuxième projet de stockage.



Principale lauréate d'un appel à projets de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) en 2018, Mana Stockage bénéficie de contrats de rémunération d'une durée de 10 ans. Ce projet dispose du soutien du Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER).



