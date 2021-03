Voltalia : Remporte un projet solaire de 100 MW en Albanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté un nouveau projet solaire de 100 MW en Albanie, soit le second projet remporté par l'entreprise dans le pays en l'espace de moins d'un an.



Dénommé Spitalla, ce projet a été remporté au terme d'un appel d'offres qui portait sur l'attribution d'un contrat de concession de 30 ans, sur un terrain de 121 ha, à environ 30 km de Tirana.



Sur les 100 MW, 70% seront vendus à travers un contrat de vente d'énergie de 15 ans conclu avec l'opérateur public FTL. Le reste de l'énergie sera vendu selon les termes d'un autre contrat long-terme négocié avec un opérateur privé.



La centrale de Spitalla sera mise en service en 2023. Voltalia sera le développeur, constructeur et exploitant du projet.



Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia s'est dit 'très heureux d'avoir remporté ce nouveau projet qui illustre parfaitement les synergies générées par notre modèle intégré' et a rappelé que l'Albanie bénéficiait 'd'un ensoleillement exceptionnel qui permet un rendement élevé des actifs solaires.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.