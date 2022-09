Voltalia : Projet de centrale hydroélectrique en Guyane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce qu'il va effacer l'importation et la consommation de six millions de litres de gasoil chaque année avec un projet de centrale hydroélectrique au fil de l'eau, d'une puissance de 2,9 mégawatts, situé dans la commune de Maripa-Soula en Guyane française.



La CRE a en effet autorisé la société à signer un contrat avec EDF SEI pour la vente de l'électricité que produira cette nouvelle centrale, contrat portant sur une période d'au moins 30 ans à compter de la mise en service de l'installation prévue en 2026.



La production hydroélectrique de la centrale de Maripa-Soula est estimée à 12,7 gigawattheures par an, permettant d'approvisionner près de 11.000 habitants localement et de réduire les émissions de CO2 de plus de 18.000 tonnes chaque année.



