Voltalia : Plus de 700MW de projets en construction au Brésil

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoirlancé de nombreux projets sociauxau Brésilafin de 'favoriser le développement local etle dialogue socialavec lesdifférentespopulations'.



Voltaliadéveloppe au Brésil desprojets renouvelables de grandeampleur avec des complexeséoliens, solaires, hydroélectriques et hybrides totalisant 821 MW en opération et701,2MWen construction.



Avecun potentiel de2,4 GW, le complexe de Serra Branca (État de Rio Grande do Norte) est d'ailleursle plus grand complexe éolien et solaire au monde.Ce développement desénergiesrenouvelables se poursuit avec plus de 5 GW de pipeline de projets en développement.



L'entrepriseestengagéeà ce quechaque projet participeau développement des territoires par la création d'emplois,d'infrastructures durableset au déploiementde projets sociaux.



'Cetengagement estau coeur de la mission de Voltaliaetce à quoi elle s'est engagéeen devenant'Entreprise à Mission'au travers desondeuxièmeobjectif de mission :contribuer avec les habitants au développement durable des territoires', précise la société.



