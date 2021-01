Voltalia : Plus d'un gigawatt de puissance installée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia indique disposer à fin décembre 2020 d'une puissance installée de 1.015 mégawatts, et dépasser ainsi l'ambition d'un gigawatt qu'il s'était fixée en 2016, objectif rempli tout en diversifiant le portefeuille du groupe d'énergies renouvelables.



'Grâce à un quatrième trimestre dynamique et des additions de capacités significatives, Voltalia a fait croître son portefeuille de centrales installées de 18% par rapport au 30 septembre 2020', explique-t-il.



Outre les 1.000 mégawatts de puissance installée à travers le monde à fin décembre, il a aussi franchi les 1.000 mégawatts de contrats de vente d'électricité long-terme remportés en 2020 et les 1.000 collaborateurs sur trois continents à fin décembre.



