Voltalia : Placement d'une émission d'océanes vertes

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le succès du placement de son émission inaugurale d'océanes vertes à échéance 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés. Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts.



Les obligations convertibles vertes seront émises au pair pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1,0%. Environ 0,8 million d'actions seront vendues par placement accéléré concomitant.



La valeur nominale des obligations a été fixée à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Voltalia. Le règlement-livraison des obligations et des actions est prévu le 13 janvier.



