Voltalia : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Voltalia, avec un objectif de cours abaissé de 23,7 à 20,3 euros.



En effet, 'la publication de performances 2022 en deçà de nos attentes et de celles du consensus a entrainé une réaction négative compréhensible de la part du marché', note le broker.



Il nous semble nécessaire, qu'au-delà de cette publication, un exercice de clarification de la trajectoire 2023-2027 des éléments en deçà de l'EBITDA soit mis en place par la direction financière et les relations investisseurs, poursuit Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste laisse globalement inchangées ses estimations d'EBITDA 2023-2027e, en ligne avec les guidances du plan stratégique du groupe.



'Ces éléments nous amènent à réviser notre séquence de BPA 2023-2027 de -33.8%', conclut Oddo.



