Voltalia : Oddo abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Voltalia, avec un objectif de cours abaissé de 26,5 euros à 23,7 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Voltalia a procédé à une augmentation de capital de 490 ME en début de semaine, ce qui s'est traduit par une dilution du nombre de titres de 37,5%, soit un passage de 95,35 à 131,14 millions de titres.



Par conséquent, le broker ajuste sa séquence de BPA 2022/2027 de -15.2% en moyenne. Plus en détail, le BPA est révisé de -28.0% (2022), -9.2% (2023), -10.4% (2024), -11.9% (2025), -14.7% (2026) et -16.8% (2027).



Enfin, Oddo estime que ' l'attrait spéculatif n'est pas avéré au regard de la philosophie d'investissement patrimoniale du principal actionnaire, AlterBiz (holding de la famille Mulliez '.





