Voltalia : Nouveau crédit syndiqué de 250 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature d'un nouveau crédit syndiqué de 250 millions d'euros. Son taux d'intérêt pourra être bonifié en fonction de l'atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



'Ce financement souligne notre volonté de poursuivre des actions concrètes en matière de RSE dans l'exercice de notre mission : améliorer l'environnement global en favorisant le développement local ', explique en substance Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



Le crédit de 250 millions d'euros, d'une maturité de 5 ans extensible à 7 ans, est composé d'un crédit renouvelable (pour deux tiers) et d'un prêt à terme tirable pendant deux ans (pour un tiers). Le crédit bénéficie aussi d'une clause d'extension permettant d'augmenter son montant pendant la vie du crédit.



Le critères de sur lesquels s'appuie le taux sont les suivants : performance santé et sécurité au travail ; Conduite des affaires et éthique ; Performance Environnementale, Sociale et Gouvernance (' ESG ').





