Voltalia : Mise en service d'une centrale solaire en Grèce

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de sa centrale solaire Stavria, située à Korythio, dans la région du Péloponnèse, portant sa capacité installée en Grèce à 16,7 mégawatts grâce à un total de 36 centrales solaires possédées et exploitées par le groupe.



Lors de l'appel d'offres lancé en octobre 2020, le producteur d'énergies renouvelables a remporté des contrats de vente d'électricité de vingt ans pour cinq projets photovoltaïques, totalisant 12 mégawatts, situés sur un site de 25,3 hectares.



Voltalia fournit aussi des services de construction, d'exploitation et de maintenance à des clients tiers, avec près de 100 mégawatts actuellement sous contrat. En outre, il développe un portefeuille de presque 800 mégawatts de futurs projets solaires, éoliens et de stockage.



