Voltalia : Mise en service d'une centrale en Guyane

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de sa centrale Sable Blanc, située en Guyane Française et combinant production photovoltaïque, pour une puissance de cinq mégawatts, et stockage par batteries, avec une capacité de 10,6 mégawattheures.



Entièrement développée par le groupe, cette centrale mixte bénéficiera d'un tarif de vente garanti pendant 20 ans. Sa capacité de production photovoltaïque couvrira l'équivalent des besoins en électricité de 3.090 habitants de l'ouest guyanais.



Très présent en Guyane, Voltalia exploite actuellement des centrales solaires, hydrauliques, de biomasse et de stockage d'une puissance cumulée de 48 mégawatts, permettant de couvrir près de 10% de la consommation du réseau électrique principal.



