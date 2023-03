Voltalia : Livre une 1ère tranche d'énergie solaire à Vivo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Helexia, filiale de Voltalia, annonce que ses premiers actifs solaires brésiliens de génération distribuée ont commencé à fournir en électricité Vivo, une marque de Telefonica.



Pour rappel un contrat pour la fourniture de 87 mégawatts d'énergie solaire à Vivo avait été annoncé en décembre 2021.



Helexia a ainsi finalisé avec succès une première tranche de 4,9 mégawatts dans la municipalité de Paranaíba (état du Mato Grosso do Sul).



Une tranche supplémentaire de 20 mégawatts, située dans les états de Rondônia et du Paraná, devrait être connectée en avril.



Les 62 mégawatts restants, situés dans les états de Sao Paulo, Ceara, Rio Grande do Sul, Tocantins e Amazonas, devraient être connectés d´ici à la fin de l´année, annonce Voltalia.



