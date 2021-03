Voltalia : Le titre grimpe dans la foulée des résultats 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia signe jeudi l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris après avoir fortement amélioré sa rentabilité et atteint ses objectifs en 2020.



Le spécialiste des énergies renouvelables s'adjugeait 4,5% en milieu de matinée. Son cours de Bourse a néanmoins fondu de près de 15% depuis le début de l'année.



Portés par l'accélération des mises en service de nouvelles centrales, les revenus de la société ont atteint 233,5 millions d'euros l'an dernier, soit une progression de 55% à taux de change constants et de 33% à taux de change courants.



Son EBITDA consolidé s'est, lui, établi à 97,5 millions d'euros en hausse de 88% à taux de change constants et 50% à taux de change courants.



Au final, le bénéfice net part du groupe ressort à 7,9 millions d'euros, quasiment multiplié par quatre à taux de change constants et en hausse de 71% à taux de change courants.



Mieux, le groupe a fait état d'une expansion de son portefeuille de projets en développement, qui atteignait 9,7 gigawatts fin 2020 (+24% depuis fin 2019)



Enfin, Voltalia a confirmé ses objectifs, déclarant viser un EBITDA normatif de 170 millions d'euros cette année.



