Voltalia : Le parc éolien de Sarry entre en production

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le début de l'exploitation de son parc éolien de Sarry en Bourgogne Franche-Comté.



D'une puissance installée de 23,1 mégawatts, le parc, qui vient de produire ses premiers kilowattheures, comprend 11 éoliennes du modèle SG114 fournies par Siemens Gamesa qui en assure actuellement les tests.



Initialement lancée en mars 2018, la construction du parc aura connu plusieurs rebondissements, notamment un changement de turbinier en 2019 et l'obtention d'un nouveau contrat de vente d'électricité en avril 2020.



L'issue est finalement favorable à Voltalia avec un allongement de la durée du contrat (de 15 à 20 ans) et la perspective d'utiliser des machines plus performantes.



Le parc bénéficiera des très bonnes ressources en vent de la Bourgogne-Franche-Comté et participera activement à l'atteinte de l'objectif de développement des énergies renouvelables fixé par la région, conclut Voltalia.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.