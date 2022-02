Voltalia : Lancement de la troisième phase du site d'Oiapoque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le lancement de la troisième phase du site d'Oiapoque avec la construction du projet de Cafesoca, dans l'Etat de l'Amapa au nord du Brésil, une centrale hydroélectrique d'une capacité de 7,5 mégawatts.



Cette centrale vient compléter le système hybride d'Oiapoque, déjà composé d'une centrale thermo-électrique et d'une centrale solaire, et va porter à plus de 90% la part du renouvelable dans la consommation électrique des habitants d'Oiapoque.



Entièrement développé et détenu par Voltalia, l'ensemble des projets est adossé à un contrat long terme. Pour rappel, il avait remporté en 2014 l'appel d'offres organisé pour le site d'Oiapoque, une ville isolée de 24.000 habitants, non raccordée au réseau électrique national.



