Voltalia : Lance la construction d'un projet éolien

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le lancement de la construction d'un projet éolien de 99,4 mégawatts au sein de son nouveau complexe de Canudos dont le potentiel atteint 1 gigawatt.



La puissance installée du parc éolien Canudos 1 atteindra 99,4 mégawatts (supérieur aux 90 mégawatts annoncés en décembre 2019). Un contrat long-terme de vente d'électricité d'une durée de 20 ans a été signé avec la compagnie d'électricité Cemig.



' Après avoir développé avec succès Serra Branca, le plus grand complexe solaire et éolien au monde situé dans l'Etat du Rio Grande Do Norte, je suis très heureux d'annoncer l'ouverture de notre complexe de Canudos dans l'Etat de Bahia. ' déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.



