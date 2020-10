Voltalia : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que l'activité du 3ème trimestre 2020 ressort globalement en ligne avec un CA en progression de +10% (+33% à tcc) à 61,6mE (contre 66,8mE attendu).



' Cette croissance est tirée par les ventes d'énergie (CA de 45,4mE, + 20% et + 51% à tcc) qui bénéficient d'un accroissement de la production d'électricité (+35%) consécutif à une hausse des capacités de production (860MW vs 586MW au T3 2019) ' indique l'analyste.



' Voltalia a confirmé son objectif d'EBITDA 2020 d'environ 100mE (vs 97mE att.) qui avait été révisé en baisse lors de la publication des résultats S1 en septembre dernier ' rajoute le bureau d'études.



Invest Securities confirme son opinion neutre en l'absence de potentiel avec un objectif de Cours maintenu à 17,2E.



