Voltalia : Installation d'un parc solaire en PACA finalisée

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir finalisé l'installation d'un parc solaire de 3,9 mégawatts à Jonquières en Provence Alpes-Côte d'Azur, parc composé d'ombrières solaires qui protègeront du soleil et des intempéries un marché et son parking.



Lauréate d'un Appel d'Offres de la CRE en août 2018, cette nouvelle centrale -la cinquième centrale Voltalia en exploitation en PACA-, bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans et sera pleinement opérationnelle à la fin du mois.



'3,9 mégawatts, 13.260 modules et 3.509 tonnes de CO2 évités chaque année sont les principaux chiffres de ce parc solaire dont la production correspond à la consommation de 5.000 personnes', précise le groupe d'énergies renouvelables.



