Voltalia : Hausse de 70% des revenus au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Voltalia fait part de revenus du premier semestre 2021 de 150,9 millions d'euros, en hausse de +70% (+83% à taux de change constants), dont 87 millions pour le deuxième trimestre, en croissance de +68% (+73% à taux de change constants).



'Le trimestre bénéficie à la fois d'un meilleur niveau de ressource par rapport à la même période de l'exercice précédent, et du très fort accroissement de notre base installée qui atteint désormais près de 1,3 gigawatts', explique son directeur général Sébastien Clerc.



Le groupe d'énergies renouvelables réitère ses ambitions à court et moyen terme, à savoir un EBITDA normatif autour de 170 millions d'euros en 2021, puis 2,6 GW en exploitation et en construction et un EBITDA normatif de 275 à 300 millions en 2023.



