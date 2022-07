Voltalia : Hausse de 38% des revenus au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Voltalia affiche des revenus du premier semestre 2022 de 209,3 millions d'euros, en hausse de 38% (+31% à taux de change constants), ayant bénéficié à la fois de la croissance des ventes d'énergie (+9%) et des services (+62%).



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'énergies renouvelables indique que sa production a atteint 1,3 TWh, contre 1,6 TWh au premier semestre 2021, ce qui reflète la baisse des ressources éoliennes et solaires.



Voltalia confirme son ambition d'atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023, sécurisée par les 2,1 GW déjà en exploitation ou en construction, et estime que son EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros en 2023.



