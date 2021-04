Voltalia : Deux nouveaux projets éoliens en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté 70 mégawatts de nouveaux projets éoliens en France, en tant que lauréat sur les deux projets qu'il a présentés au septième appel d'offres éolien terrestre lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.



Le groupe d'énergies renouvelables a ainsi été désigné pour le projet des Rives Charentaises, complexe à cheval sur les départements de Charente et de Vienne, qui se compose de 19 éoliennes, d'une puissance totale de 38 mégawatts.



Le second lauréat de Voltalia concerne le projet de Laignes, complexe situé dans la Côte d'Or, et se composant de 10 éoliennes, d'une puissance totale de 32,4 mégawatts. Il bénéficiera d'effet d'échelle avec d'autres sites concernant la maintenance.



