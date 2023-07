Voltalia : Démarrage d'une centrale solaire au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'énergies renouvelables Voltalia a annoncé hier soir le démarrage de la production de sa centrale solaire SSM3-6, située dans le nord du Brésil.



Sur une capacité totale de 260 mégawatts, ce sont 17 mégawatts qui ont commencé à générer de l'électricien vendredi dernier, souligne le prestataire, tandis que le solde sera progressivement mis en service au cours des prochains mois.



Le site fait partie du complexe de Serra Branca, le plus grand ensemble éolien et solaire au monde, entièrement développé par Voltalia et situé dans l'Etat brésilien du Rio Grande do Norte.



Cette centrale, dont la construction avait débuté en mars 20221, est adossée à un contrat de vente d'électricité de 14 ans avec Copel, un groupe énergétique brésilien, partenaire historique de Voltalia.



Le complexe doit générer l'une des énergies les plus compétitives du pays du fait de niveaux exceptionnels de vent et d'ensoleillement, sources d'énergie complémentaires.



