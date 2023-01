Voltalia : Croissance de 26% du CA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce un chiffre d'affaires de 503 millions d'euros pour l'année 2022, en croissance de 26%, avec des progressions de 18% pour ses ventes d'énergie, grâce notamment à une base installée accrue, et de 47% pour ses services.



'La dynamique commerciale ne faiblit pas, illustrée par un volume de contrats long terme de ventes d'électricité record remportés en 2022 qui va alimenter la croissance en 2023 et au-delà', souligne Sébastien Clerc, le directeur général du groupe d'énergies renouvelables.



Ayant atteint, avec un an d'avance, son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, Voltalia confirme son objectif d'EBITDA normatif de 275 à 300 millions d'euros pour l'année qui commence.



