Voltalia : Contrat avec la City de Londres

(CercleFinance.com) - Voltalia indique renforcer sa présence au Royaume Uni et y construire une centrale solaire de 49,9 mégawatts pour fournir, via un contrat de 15 ans avec les autorités du 'Square Mile', de l'électricité verte à la City de Londres.



Ce contrat porte sur l'achat par la Corporation de la City de l'intégralité de l'électricité produite par une nouvelle centrale solaire située dans le Dorset et composée de 95.000 panneaux photovoltaïques.



La centrale fournira plus de la moitié de l'électricité de la Corporation de la City, alimentant notamment des bâtiments historiques tels que le 'Guildhall', son centre administratif, trois marchés de gros et le centre culturel Barbican.



