Voltalia : Construction du projet Sable Blanc en Guyane

(CercleFinance.com) - Voltalia indique ce soir que la construction du projet Sable Blanc, une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries, a débuté sur son complexe de Toco (Guyane).



Ce complexe de stockage d'énergie par batteries -le plus grand en France- va ainsi atteindre une puissance de 19,3 mégawatts avec une capacité de 25,6 mégawattheures.



Le projet associe une centrale de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de 5 MW à une unité de stockage par batteries lithium-ion d'une capacité de 10,6 MWh.



Cette combinaison permettra d'injecter sur le réseau, une fois la nuit tombée, l'électricité produite en journée, tout en améliorant la stabilité de la production d'électricité. La future centrale produira annuellement 7 430 mégawattheures, l'équivalent des besoins en électricité de 3 090 habitants de l'Ouest guyanais.





