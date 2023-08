Voltalia : Choisi pour 4 projets solaires de 230 MW au total

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir été choisi par Power Capital Renewable Energy, présenté comme 'un important producteur indépendant d'énergie basé en Irlande', afin d'assurer la construction, l'exploitation et la maintenance de quatre projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d'Irlande, d'une capacité totale de 230 mégawatts



En détail, la centrale de Lysaghtstown (comté de Cork) aura une capacité de 131 mégawatts, celle de Tullabeg (comté de Wexford) aura une capacité de 83,9 mégawatts, tandis que les centrales de Painestown (comté de Meath) et de Beaulieu (comté de Louth) auront respectivement des capacités de 9,3 et 6,6 mégawatts.



Les quatre projets sont actuellement en construction, indique Voltalia.



Une fois terminées en 2023 pour les plus petits sites et en 2024 pour les plus grands, les centrales photovoltaïques vendront leur électricité via des contrats à long terme dans le secteur technologique.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.