Voltalia : Cède 33% de sa future centrale éolienne à STOA

(CercleFinance.com) - STOA annonce l'acquisition de 33% d'une centrale éolienne Voltalia de 152 MW située au Brésil, dans l'Etat du Rio Grande do Norte.



Cette centrale éolienne, encore en construction, fait partie du complexe éolien et solaire de Serra Branca, le plus grand au monde. Elle bénéficie d'un contrat de vente d'électricité de 20 ans avec la compagnie d'électricité brésilienne publique, la CEMIG.



La mise en service de la centrale est prévue au 2e trimestre 2021. A terme, elle devrait permettre d'éviter le rejet annuel de quelque 90 000 tonnes de CO2.



A la suite de cette transaction, la centrale éolienne est désormais détenue à 57 % par Voltalia, 33 % par STOA et à 10 % par un partenaire local.





