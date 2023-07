Voltalia : CA stable au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2023 de 198,9 millions d'euros, stable en comparaison annuelle et composé à 69% de ventes d'énergie (en croissance de 44%), contre 49% un an auparavant.



'Les services (+73%) sont caractérisés par une concentration sur l'activité interne (éliminée en consolidation) qui est multipliée par quatre au détriment de l'externe qui subit une baisse temporaire (-40%)', précise le groupe d'énergies renouvelables.



Rappelant que son objectif de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction, a été atteint avec un an d'avance, Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif pour 2023 qui devrait s'établir dans la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.