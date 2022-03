Voltalia : A débuté la construction du projet Montclar

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir démarré la construction du projet Montclar, une centrale solaire de 3,7 mégawatts, située en France dans le département des Alpes de Haute Provence - région Provence Alpes Côte d'Azur.



Ce projet de centrale solaire se situe sur la commune de Montclar à proximité d'une des seules stations de ski autogérées de France, sur un terrain qui dispose de l'un des plus importants gisements solaires du pays.



Le projet Montclar est situé sur 4,2 hectares, dispose de 8 600 panneaux solaires et permettra de fournir en électricité verte plus de 2 500 habitants du département. Le projet bénéficie d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans.



