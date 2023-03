Volkswagen : 22,5 milliards de bénéfice d'exploitation 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Volkswagen annonce aujourd'hui ses résultats pour l'année 2022. Les livraisons de BEV ont augmenté de 26% en 2022. Le Groupe Volkswagen est resté leader du marché BEV en Europe et a augmenté ses livraisons en Chine de 68% en 2022.



Le nombre total de livraisons a diminué de 7 % pour atteindre 8,3 millions de véhicules. Les marges d'exploitation avant éléments spéciaux ont augmenté pour atteindre 8,1 %. Le bénéfice d'exploitation avant éléments spéciaux est de 22,5 milliards d'euros, en hausse de 13 %.



Le flux de trésorerie net de la division automobile a diminué pour atteindre 4,8 milliards d'euros.



Avec un carnet de commandes élevé de 1,8 million de véhicules et un portefeuille de produits unique, le groupe s'attend à ce que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se résorbent progressivement en 2023.



Les liquidités nettes de la division automobile ont augmenté pour atteindre 43 milliards d'euros à la fin de 2022, soutenues par l'introduction en bourse de Porsche AG.



Oliver Blume, directeur général du groupe Volkswagen, a déclaré : ' L'exercice 23 sera une année décisive pour la réalisation des objectifs stratégiques et l'accélération des progrès dans l'ensemble du groupe. ' Groupe qui prévoit d'investir 180 milliards d'euros entre 2023 et 2027.



