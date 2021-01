VINCI : Produit dérivé en guise de couverture

(BFM Bourse) - VINCI constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put G2BAB émis par BNPPARIBAS, de prix d’exercice 75 € et d’échéance courte au 19/03/2021. Le levier est proche de 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le sous-jacent a eu beau trace un phase de consolidation solide, à biais horizontale, sur la partie haute du corps de la bougie remarquable du 09 novembre, la pression acheteuse s'est dégonflé le 18 décembre, sur un décrochage caractérisé par un gap et une vive accélération des volumes de transactions. Depuis, la formation de points hauts hauts est de plus en plus pénibles. La rupture d'une oblique (tracée en noir et en pointillés) dégraderait davantage la situation graphique de court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique G2BAB, sur VINCI, à 0.580 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 70.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 82.210 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.58 € PUT Objectif : 70.010 € Stop : 82.210 € Mnemo : G2BAB Emetteur : BNPPARIBAS Strike : 75.00 € Echéance : 19/03/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime